الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقيتين مع مصر بـ135 مليون يورو

وقع الاتحاد الأوروبي مع القاهرة الخميس اتفاقيتين بقيمة 135 مليون يورو للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك في ظل إجراءات الاتحاد ومحاولاته لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر إن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي.

وأضافت في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، من خلال دعم سبعة مشروعات في 15 محافظة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية خاصة بتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار بين أصحاب هذه المشروعات وريادة الأعمال.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمستشار النمساوي سباستيان كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد عقدا محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثنيا خلالها على جهود بلاده لمنع المهاجرين من مغادرة ساحل بلاده للتوجه إلى أوروبا.

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ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الهدف من هذه اللقاءات هو جعل خفر السواحل المصري يقوم بدوريات في المياه قبالة ليبيا، وهي النقطة الرئيسية للأشخاص الذين يغادرون إلى إيطاليا، ويقوم بإعادة الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى إفريقيا.