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رياضة

الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ملعب كامب نو التابع لنادي برشلونة

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تأجلت مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد التي كانت مقررة في استاد "كامب نو" مقر برشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الدوري المحلي، بحسب ما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة.

وجاء قرار التأجيل على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا، الذي تقع فيه مدينة برشلونة، الناجم عن تظاهرات وأعمال شغب بعد أحكام بسجن قياديين انفصاليين.

وأعلن الاتحاد أن على الناديين "الاتفاق على موعد جديد للمباراة" مع تحديد مهلة حتى يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينيتش).

وفي حال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف يقرر الاتحاد موعد المباراة.

وكانت رابطة الدوري قد طلبت في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة النظر في مكان وموعد المباراة بسبب الاحتجاجات، ونقلها إلى سانتياغو برنابيو، ملعب ريال مدريد.

/**/ /**/ /**/ متظاهرون انفصاليون في برشلونة
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