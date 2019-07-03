الاتحاد الإفريقي يدين الهجوم على مركز مهاجرين في ليبيا

أدان الاتحاد الإفريقي "بشدة"، الأربعاء، الغارة الجوية على مركز احتجاز مهاجرين في ليبيا والتي راح ضحيتها 40 مهاجرا على الأقل وفقا لإحصائيات وكالة الصحافة الفرنسية.

وطالب الاتحاد بمحاسبة المسؤولين عن "هذه الجريمة الرهيبة"، في حين دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في بيان إلى "تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء".

واتهمت حكومة الوفاق قوات حفتر بمسؤوليتها عن القصف الجوي على مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.