الاتحاد الإنكليزي يحذر غوارديولا

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تحذيرا إلى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، وذلك على خلفية تعليقات حول حكم مباراة دربي المدينة ضد الغريم مانشستر يونايتد.

وخالف غوارديولا قواعد الاتحاد الإنكليزي وتطرق إلى ملاءمة اختيار الحكم أنطوني تايلور لقيادة المباراة التي استضافها سيتي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وانتهت بفوز فريقه 3-1.

وتطرق غوارديولا في تصريحات قبل المباراة، إلى صوابية هذا الخيار لكون تايلور يتحدر من إحدى ضواحي مانشستر (وقد يكون بالتالي مشجعا لأحد الفريقين)، على رغم تشديده على عدم التشكيك بنزاهة الحكم وحياديته.

لكن الاتحاد الإنكليزي قرر تحذير المدرب السابق لناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، نظرا لأن قواعده تمنع المدربين من الحديث عن الحكام قبل المباريات.

وكان غوارديولا قد قال إن تايلور "لا يريد أن يرتكب أي خطأ لأنه يدرك أن الجميع حول العالم يتابعون هذه المباراة. هل هو مشجع لسيتي أو يونايتد؟ يمكن لأي كان أن يشجع أي فريق كان، لا مشكلة".

وتلقى تايلور إشادة العديد من المعلقين على طريقة قيادته للمباراة.

وسبق للاتحاد أن غرم مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو مبلغ 50 ألف جنيه استرليني (64 ألف دولار أميركي) في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بسبب حديثه عن تايلور قبل مباراة ضد ليفربول.