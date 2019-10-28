إيقاف ريبيري ثلاث مباريات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، ايقاف الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا ثلاث مباريات، عقب اعتدائه على الحكم المساعد بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه لاتسيو بهدفين لهدف الأحد.

وقال الاتحاد في بيان إن لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، الذي طرد بعد صافرة النهاية، اقترب "بطريقة تهديدية" من الحكم وتوجه إليه "بكلمات نابية" قبل أن يدفعه.

وشمل قرار الاتحاد أيضا فرض غرامة على اللاعب قدرها 20 ألف يورو.

وظهر ريبيري غاضبا من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء خلال المرحلة التاسعة من الدوري المحلي.

وأظهرت الكاميرات عدة مرات، من مقاعد البدلاء، اللاعب وهو يبدى امتعاضه من قرار المدرب.

ولم تهدأ أعصاب ريبيري مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس.

واحتج لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89 ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.

وأكد موقع الاتحاد الإيطالي حصول ريبيري على بطاقة حمراء بعد اللقاء، فيما أشارت تقارير صحافية محلية إلى إمكانية ايقافه لأربع مباريات.

واعتذر ريبيري عن تصرفاته عبر حسابه على موقع تويتر "كنت متوترا كثيرا وأشعر بخيبة أمل، أتمنى أن تتفهموا حالتي المزاجية في حينها".

ويحتل فيورنتينا المركز التاسع في ترتيب القسم الأول الإيطالي برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات، ثلاث هزائم ومثلها تعادلات.