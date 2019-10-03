الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على اللعب في رام الله

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس، موافقته على تلبية دعوة نظيره الفلسطيني للعب مباراة المنتخب الأول ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضد نظيره الفلسطيني، في مدينة رام الله في الضفة الغربية

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي نشر نسخة منه على موقع تويتر، إن الموافقة "تأتي استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني".

ونقل البيان عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تأكيده حرص السعودية "على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أعلن في وقت مبكر الخميس، أن المنتخب السعودي سيلاقي نظيره الفلسطيني في القدس (ملعب فيصل الحسيني).

وقال الرجوب إن بعثة سعودية تضم 100 شخص على الأقل ستصل إلى الأراضي الفلسطينية في 13 أكتوبر الحالي لخوض مباراة ضد المنتخب الفلسطيني في التصفيات المشتركة في 15 منه.

واعتبر الرجوب أن هذا "الحدث هو استحقاق رياضي ينسجم مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالاتحادين الدولي والقاري، ومع مصلحتنا ورغبتنا في أن تكون هكذا لقاءات رسمية على أرضنا، خاصة بعد أن حصلنا في 23-9-2008 على إقرار رسمي دولي بوجود ملعب بيتي".