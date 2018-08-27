الاتحاد المصري: طلبات صلاح مبالغ فيها

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين "المبالغة في الطلبات غير المنطقية"، فيما يتعلق بالأزمة بينه وبين مهاجم ليفربول محمد صلاح.

وقال الاتحاد في بيان إنه "لن يسمح لأي طرف ثالث بإثارة الفتنة بينه وبين أي من أبنائه باعتباره الداعم الأساسي لهم"، في إشارة لوكيل اللاعب.

وتابع "في حالة تمادي الطرف الثالث في مثل هذه التصرفات فإن الاتحاد المصري لكرة القدم سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لحل مثل هذه الأمور".

ونقلت وسائل اعلام محلية عن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد قوله إن " رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح طلب توفير حارس عند الغرفة التي يتواجد فيها اللاعب اثناء مشاركته مع المنتخب وحارسين عند المصعد، وحارسين أثناء الانتقال لملعب التدريب، ومنع الزيارات بأي شكل إلا بالتنسيق معه".

وأضاف أن "عباس طلب أيضا ضمان استقبال صلاح بشكل منفصل ونقله لغرفته في الفندق بشكل آمن ومنفصل، وعدم طلب صور لتعطيل اللاعب، وعدم طلب صور من أي شخص له علاقة باتحاد الكرة".

لكن عباس نفى ما جاء في تصريحات مجاهد، وقال في سلسلة تغريدة على تويتر " أسهل طريقة للتضليل هي تشويه مطالبنا!.. لم نطلب ابدا أن يتم ترتيب انتقالات لمحمد في المعسكرات منفردا بعيدا عن زملائه".

وتابع أن الطلبات المتعلقة بتنقلات اللاعب مرتبطة فقط بوصوله من انكلترا لمعسكرات المنتخب الوطني.

وأضاف "بالنسبة لمطلب توفير الأمن في فندق الإقامة أثناء المعسكرات ... هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم طرق باب غرفة محمد في الثانية فجرا والرابعة فجرا للتصوير وتوقيع أوتوجرافات".

بالنسبة لمطلب توفير الأمن في فندق الاقامة اثناء المعسكرات ... هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم طرق باب غرفة محمد في الثانية فجرا والرابعة فجرا للتصوير وتوقيع اوتوجرافات — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 27, 2018

وأعاد محمد صلاح نزاعه مع اتحاد الكرة المصري إلى الواجهة الأحد بعد أن اتهمه في تغريدة بتجاهل شكواه بشأن الاستخدام غير المصرح به لصوره.

وسرعان ما انتشرت تغريدة صلاح في مصر على نطاق واسع، حيث يتمتع اللاعب بشعبية جارفة.

من جهته قال محمد صلاح على فيسبوك إنه سيرد على "كل ما أثير في الساعات الأخيرة قريبا".

ومن المقرر أن يعود صلاح إلى الملاعب الدولية تحت قيادة المدرب الجديد خافيير أغيري في أيلول/ سبتمبر، حيث تواجه مصر النيجر في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.