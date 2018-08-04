الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن مرشحه لرئاسة العراق

رشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رسميا محمد صابر اسماعيل لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وقال عضو الاتحاد الوطني والنائب في برلمان إقليم كردستان عزت صابر إن اختيار المرشح جاء "من قبل المجلس المركزي بالاتحاد الوطني".

وأوضح في حديث لـ "راديو سوا" أن القرار النهائي حول اختيار رئيس جديد للبلاد "يعتمد على المفاوضات بين الأحزاب الكردية والأحزاب الأخرى في العراق ... هل سيحصل الكرد على هذا المنصب أم لا؟ هل سيتم تخصيص هذا المنصب للاتحاد الوطني الكردستاني أم لا".

ويختار أعضاء مجلس النواب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، ويشغل المنصب حاليا الرئيس فؤاد معصوم (80 عاما).

وشغل محمد صابر إسماعيل منصب سفير العراق إلى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2016.

ولا تزال الكتل السياسية في العراق تحاول التوصل لصيغة تشكيل حكومة بعد انتخابات تشريعية في أيار/مايو طعنت جهات سياسية عدة في صحة نتائجها.