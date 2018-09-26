الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة ويتوقع نموا

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء رفع أسعار الفائدة، في إجراء كان متوقعا.

وقال المجلس في بيان حول السياسة النقدية إنه رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 2.00 و2.25 في المئة.

وتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر، وثلاث مرات أخرى العام المقبل، وزيادة واحدة في عام 2020.

وتوقع المجلس نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقعة عند 3.1 في المئة هذا العام واستمرار نموه بوتيرة متوسطة لثلاث سنوات على الأقل، في ظل انخفاض مطرد في معدلات البطالة واستقرار التضخم بالقرب من المستوى المستهدف عند اثنين في المئة.

وانخفض الدولار مقابل اليورو بعد نشر بيان المجلس، بينما استقر منحنى العائد على السندات الأميركية.

وفي ختام تعاملات الأربعاء، توقف صعود بورصة وول ستريت مع اتجاه المستثمرين لتقليص عوامل المخاطرة.

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 106.93 نقطة، وهو ما يعادل 0.4 في المئة، إلى 26385.28 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بمقدار 9.59 نقطة، بمعدل 0.33 في المئة، إلى 2905.97 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 17.11 نقطة، بنسبة 0.21 في المئة، إلى 7990.37 نقطة.