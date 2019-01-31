الاختطاف.. حرب جديدة على أقباط سيناء؟

فعل أديب نخلة كل ما بوسعه كي ينجو من تهديدات الإرهابيين ضد الأقباط، لكنه انتهى مختطفا مجهول المصير لدى مسلحين في سيناء.

هجر نخلة بيته في سيناء في شباط/ فبراير 2017 بعد تزايد الاعتداءات على الأقباط ونشر بيانات تحريضية ضدهم، وانتقل إلى المحافظة الأقرب وهي الإسماعيلية، غرب شبه الجزيرة.

مؤخرا، بعد عامين من الرحيل، يقرر نخلة زيارة شقيقته وعدد من أصدقائه في العريش، حيث تعيش 20 إلى 30 أسرة قبطية.

في طريقه من بيته الجديد المؤقت في مدينة القنيطرة بمحافظة الإسماعيلية، استوقفت مجموعة مسلحة كانت ترتدي ملابس عسكرية الميكروباص الذين كان يستقله.

والكمائن الوهمية التي ينشئها المتطرفون أمر اعتاد عليه أهالي شمال سيناء، لكنها ظاهرة قلت في الأشهر الأخيرة بعد حملة عسكرية على المتطرفين ممتدة منذ نحو عام، وأدت إلى مقتل المئات منهم بحسب السلطات المصرية.

طلبت المجموعة بطاقات الهوية للبحث عن ضباط جيش أو مجندين أو عناصر أمنية وعندما لم تجد أيا منهم، اختطفت نخلة.

ولا يزال نخلة مختطفا منذ نحو 15 يوما.