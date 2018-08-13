الادعاء الأميركي: الطفل عبد الغني وهاج توفي خلال طقوس دينية

أعلن مدع في ولاية نيو مكسيكو أن طفلا كان مفقودا توفي خلال طقوس دينية كانت تهدف إلى طرد الجن من جسده.

وقال المدعي جون لوفليس الاثنين إن جسد عبد الغني وهاج غسل عدة مرات ولف بأغطية قبل دفنه في مجمع خارج مدينة تاوس حيث عثرت السلطات على 11 طفلا يعانون من سوء التغذية في وقت سابق الشهر الجاري.

ولم يكن عبد الغني ضمن الأطفال الـ11 الذين عثر عليهم أحياء عندما داهمت السلطات المجمع في الثالث من آب/أغسطس الجاري.

وقال لوفليس إن الأطفال قدموا خلال استجوابات مع السلطات إثر المداهمة، معلومات حول وفاة عبد الغني الذي أتم ربيعه الرابع يوم عثرت السلطات على جثمانه في السادس من الشهر الجاري.

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وتأتي المعلومات خلال جلسة أمام المحكمة للنظر في ما إذا كان والد الطفل المدعو سراج وهاج وأربعة متهمين آخرين معه سيظلون رهن الاعتقال أم لا خلال المحاكمة.

وعثر على وهاج وأختيه حجرة وسبحانة، إلى جانب زوجته جيني ليفيل والمتهم لوكاس مورتن مع الأطفال في المجمع. ويواجه كل منهم 11 تهمة إساءة لطفل، فيما دفعوا ببراءتهم.

وقال العميل في مكنتب التحقيقات الفدرالي ترافيس تيلور إن الأطفال أبلغوا السلطات بأن الزوجة كانت تجري طقوسا وأنها وراء قرار نقل الأسرة من ولاية جورجيا إلى نيو مكسيكو حيث عبر سكان في المنطقة التي انتقلوا إليها عن قلقهم للسلطات من وجود المجمع.

وأضاف تيلور أنه "عند طرد الجن من جسد عبد الغني، كان سيصبح المسيح ويبلغ الراشدين في المجمع أيا من المؤسسات ينبغي التخلص منها مثل الجيش وقوات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية".

وأوضح أن عبد الغني خضع لتلك الطقوس على مدى أيام لوقت غير معروف، مشيرا نقلا عن إفادات الأطفال الآخرين، إلى أن الطفل كان يفقد الوعي خلالها وتوقف قلبه عن الخفقان ثم نقل بعد تدهور صحته إلى نفق تحت المجمع حيث عمل اثنان من الراشدين على غسل جسده مرتين في اليوم.

وكان البحث عن الطفل المفقود قد أوصل السلطات إلى المجمع، إذ كان الأب مطلوبا في ولاية جورجيا لشكوك بخصوص خطف ابنه.

وقالت والدة عبد الغني إنها رأته آخر مرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جونزبورو بولاية جورجيا، عندما قال سراج وهاج إنه سيتوجه مع ابنهما إلى حديقة.