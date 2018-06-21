الادعاء الإسرائيلي يتهم زوجة نتانياهو بالفساد

وجه الادعاء العام في إسرائيل الخميس لائحة اتهام بحق ساره نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء، تتعلق "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وذلك بعد تحقيق طويل في مزاعم بتزوير نفقات أسرة رئيس الحكومة.

وأوضحت وزارة العدل في بيان أن الاتهام يتعلق باستخدام نحو 100 ألف دولار في خدمات تقديم الطعام في مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس في الفترة بين عامي 2010 و2013.

كما تم اتهام نائب سابق لمدير مقر رئيس الوزراء في القضية.

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أيضا عدة تحقيقات للشرطة في قضايا فساد.

ونفى نتانياهو الاتهامات الموجهة له ولزوجته ووصفها بأنها افتراءات.