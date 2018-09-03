الادعاء الهولندي يكشف دوافع منفذ هجوم أمستردام

قال مدعون هولنديون الاثنين إن الرجل الذي طعن سائحيْن أميركييْن عند محطة قطارات وسط أمستردام الأسبوع الماضي، اختار الضحيتين بصورة عشوائية وكان مدفوعا بإساءات متصورة للإسلام في هولندا.

وأضاف المدعون في بيان أن الرجل، الذي قالت محطة (آر.تي.إل) التلفزيونية الألمانية إنه يدعى جاويد إس.، مواطن أفغاني عمره 19 عاما ولديه إقامة في ألمانيا.

وأوضح الادعاء أن المشتبه فيه توجه إلى أمستردام لشن هجوم بسبب ما اعتقد أنها "إساءات متكررة للذات الإلهية والقرآن ونبي الإسلام محمد".

وذكر هذا الرجل اسم عضو البرلمان خيرت فيلدرز، لكنه لم يذكر شيئا عن مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية التي خطط فيلدرز لتنظيمها للسخرية من النبي محمد وقرر قبل أيام إلغاءها لدواع أمنية.

وكان مقررا أن يمثل المتهم أمام قاضي تحقيق الاثنين في جلسة بالمستشفى حيث يتعافى بعد أن أطلقت الشرطة عليه النار.

المشتبه فيه طالب لجوء في ألمانيا

وفي ألمانيا، قالت السلطات إن الأفغاني المذكور تقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية هارالد نيمانز الاثنين أن الشرطة الفيدرالية الألمانية ليس لديها معلومات تفيد بأن المشتبه فيه كان يعتبر تهديدا للأمن أو حتى باعتباره شخصا ذا أهمية.