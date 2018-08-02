الاستخبارات الأميركية: روسيا تواصل التدخل في انتخاباتنا

اتهم مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس الخميس روسيا بشن حملة "واسعة النطاق" للتأثير على الرأي العام والعملية الانتخابية في الولايات المتحدة قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال كوتس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "ما زلنا نرى حملة رسائل واسعة النطاق من روسيا لمحاولة إضعاف الولايات المتحدة وتقسيمها".

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي أوضح بدوره أن جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين وشركات القطاع الخاص من أجل صد أي محاولات أجنبية للتدخل في الانتخابات المقبلة.

وتقدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق الخميس بمشروع قانون لفرض حزمة عقوبات "مشددة" على روسيا.

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وكانت هيئة محلفين فدرالية وجهت في تموز/يوليو اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية أثرت على انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.