رجّحت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن تكثف إيران تواجدها في العراق من أجل بناء ترسانة صواريخ وقواعد عسكرية، وذلك في أعقاب الضربات التي تكبدها فيلق القدس الإيراني في سوريا.

وقالت الهيئة في تقييمها السنوي إنها لا تستبعد إمكانية القيام بعملية عسكرية في العراق لوقف هذا الانتشار إذا ما تحول إلى تهديد على أمن إسرائيل.

وبالنسبة لسوريا، قال التقييم السنوي الإسرائيلي إن إيران "تغير نمط انتشار قواتها والقوات الموالية وتبتعد عن المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل باتجاه الشمال والشرق".

وفي غزة، تشير تقديرات هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن حماس قد تبادر إلى عملية هجومية واسعة ضد إسرائيل ما سيجر الطرفين إلى عملية عسكرية واسعة.

ونقل مراسل الحرة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن حماس تأمل في أن يؤدي التصعيد إلى تدخل دولي من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع المتردي في غزة.

وبحسب معطيات هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فإن حماس قد تلجأ إلى استخدام الأنفاق من أجل شن هجوم داخل إسرائيل أو إطلاق صواريخ لتوقع عددا كبيرا من الإصابات.