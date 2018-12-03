الاستخبارات البريطانية تحذر روسيا

حذر أليكس يونغر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية "أم آي 6" روسيا من مغبة الاستخفاف بقدرات بريطانيا وتصميمها على كشف أي سلوك خبيث.

وجاء تحذير يونغر في مقتطفات نشرتها وزارة الخارجية البريطانية الاثنين، قبيل خطاب نادر لرئيس جهاز الاستخبارات المعروف باسم "سي".

وسيستغل يونغر الخطاب للتركيز على خصوم يعتبرون أنفسهم "في مواجهة دائمة" مع بريطانيا.

وفي المقتطفات حذر يونغر "روسيا أو أي دولة أخرى عازمة على تخريب طريقة حياتنا، من مغبة الاستخفاف بعزمنا وقدراتنا، أو (عزم وقدرات) حلفائنا".

وسيلفت رئيس الاستخبارات العسكرية إلى رد لندن وحلفائها على الهجوم الكيميائي في سالزبري في آذار/مارس والذي اتهمت موسكو بالوقوف وراءه.

وتم طرد دبلوماسيين روس في عدد من الدول، فيما كشفت بريطانيا ملفا لتفاصيل قيام جاسوسين روسيين بتنفيذ الهجوم يتضمن صورا مسجلة على كاميرات مراقبة.

ويقول يونغر في المقتطفات إن "حقبة الثورة الصناعية الرابعة تتطلب تجسسا من الجيل الرابع: دمج خبراتنا البشرية التقليدية مع الابتكار المتسارع وشراكات جديدة وعقلية تقوم بتحريك التنوع وتمكين الشباب".

والخطاب الذي سيلقيه أمام طلاب في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، والتي كان يرتادها، هو ثاني خطاب علني له في أربع سنوات منذ توليه مهمة رئاسة الجهاز.