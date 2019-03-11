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الاستخبارات العراقية تستدرج داعشيا من تركيا

قوات عراقية في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية الاثنين إلقاء القبض على أحد قيادات داعش في الأنبار بعد استدراجه من تركيا.

وقال بيان المديرية إن العملية نفذتها الفرقة 7، حيث استدرجت القيادي الذي كان هاربا في تركيا.

وقد تمت العملية عبر إقناع القيادي الداعشي بالعودة إلى الأنبار، وقد ألقي القبض عليه في كمين بمدينة "عنه" بالمحافظة بعد ساعات من دخوله إلى الأراضي العراقية.

وأوضح بيان المديرية أن الإرهابي شارك بقيادة مجموعة قاتلت القوات الأمنية العراقية في مدينة "عنه" و"راوة"، بالإضافة إلى مشاركته في معارك بسوريا.

ويعد هذا القيادي الداعشي أحد المطلوبين قضائيا بموجب مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب، وقد تم تسليمه لجهة الطلب عقب القبض عليه.

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