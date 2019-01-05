كانتر: لن أذهب إلى لندن خوفا من أردوغان

أعلن لاعب فريق نيويورك نيكس لكرة السلة أنيس كانتر عدم مشاركته في مباراة يخوضها فريقه في العاصمة البريطانية لندن ضد واشنطن وزرد، خوفا من تعرضه للاغتيال.

وقال كانتر في لقاء مصور أعاد نشره على تويتر إنه لن يشارك في مباراة لندن خوفا على حياته من "ذلك المجنون، الرئيس التركي. هناك احتمال أن أقتل هناك".

وأفاد كانتر الذي ألغت تركيا جواز سفره بسبب تهم تتعلق بإهانته الرئيس التركي ودعم فتح الله غولن، أن كثيرا من المفاجآت يمكن أن تحصل معه في حال سفره، "إذ يمكن أن أقتل بسهولة"، مؤكدا أنه لا يستطيع السفر إلا إلى كندا، أما بقية الدول فهي خطرة عليه.

وأشار إلى أنه "يشعر بالحزن لعدم مشاركة فريقه اللعب"، إلا أنه سيبقى ويتدرب.

واستعرض كانتر في تغريدة على تويتر ما تعرض له على يد النظام في تركيا بعد أن انتقد أردوغان في منتصف عام 2016، إذ تم إلغاء جواز سفره في الربع الثاني من 2017 وإصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحقه، وفي منتصف العام ألقت القوات التركية القبض على والده.