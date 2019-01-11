تحليل: هذه كلفة الإغلاق الحكومي

أظهر تحليل أجرته وكالة "ستاندرد أند بورز" أن استمرار الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية أسبوعين إضافيين سيكبد الاقتصاد 5.7 مليار دولار.

وأفادت الوكالة التي تعد من أهم وكالات التصنيف الائتماني الدولية بأن الاقتصاد الأميركي خسر حتى الأن 3.6 مليار دولار.

وأشارت إلى أن خسائر الاقتصاد الأميركي إذا استمر الإغلاق لـ 35 يوما ستتجاوز ما طلبه الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار مع المكسيك.

وإذا بقي الإغلاق إلى يوم غد السبت، سيكون الأطول في تاريخ الإغلاقات الحكومية الفدرالية الأميركية بأكثر من 21 يوما.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت في وقت سابق من أن استمرار إغلاق الحكومة الأميركية يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.

وأشارت إلى أن الإغلاقات لم تؤثر على التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند (AAA)، لكنه قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.