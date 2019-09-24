دولة في العشر الأوائل عالميا.. ترتيب العرب في إنتاج الانبعاثات الكربونية

يعتبر ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية أحد أكبر التهديدات التي تواجه العالم، لما يسببه من ارتفاع درجات الحرارة، وتغير المناخ، وارتفاع مستويات البحر.

وبعد أيام من خروج ملايين الشبان في احتجاجات بشوارع المدن في أنحاء العالم للمطالبة بإجراء عاجل بخصوص تغير المناخ، اجتمع زعماء العالم الاثنين في قمة المناخ العالمية.

وقد شهدت القمة التي نظمتها الأمم المتحدة اقتراحات لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كان من بينها خطة تهدف إلى تقليص الانبعاثات بمقدار النصف خلال العشرة أعوام المقبلة.

وتأتي الصين في المركز الأول عالميا في إنتاج الانبعاثات الكربونية بنحو 10 مليون طن في السنة أي بنسبة 29.34 بالمئة، وفقا لآخر تقرير ومؤشر أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 2018، والذي رصد نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم في عام 2017.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني عالميا بانبعاثات كربونية وصلت إلى 5 مليون طن سنويا، أي بنحو 13.77 بالمئة من الإنتاج العالمي، تلاها الهند بإنتاج وصل إلى 2 مليون و454 ألف طن سنويا بنسبة 6.62 بالمئة.

وحل في قائمة العشرة الأوائل دولتان من الشرق الأوسط، هما إيران والسعودية، وقد حصلت إيران على المركز السابع بإنتاج انبعاثات كربونية تصل إلى 672 ألف طن، وبنسبة مئوية تصل إلى 1.81 بالمئة، فيما حلت السعودية في المركز الثامن عالميا.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية بنسبة 1.72 بالمئة عالميا، بنحو 638 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، يليها مصر بإنتاج يصل إلى 258 ألف طن وبنسبة مئوية تصل إلى 0.70 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وتصل النسبة الكلية لإنتاج الدول العربية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى 8.5 بالمئة عالميا.

وفيما يلي، ترتيب الدول العربية من ناحية نسب المساهمة السنوية عالميا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقاسة بالطن المتري، وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي الصادر في عام 2018.

1- السعودية: 638.762 - 1.72%

2- مصر: 258.668 - 0.70%

3- الإمارات: 202.802 - 0.55%

4- العراق: 199.296 - 0.54%

5- الجزائر: 159.929 - 0.43%

6- قطر: 97.787 - 0.26%

7- الكويت: 97.151 - 0.26%

8- عمان: 78.421 - 0.21%

9- المغرب: 61.584 - 0.17%

10- ليبيا: 57.584 - 0.16%

11- البحرين: 35.775 - 0.10%

12- تونس: 31.630 - 0.09%

13- سوريا: 28.377 - 0.08%

14- الأردن: 24.565 - 0.07%

15- لبنان: 23.102 - 0.06%

16- اليمن: 21.768 - 0.03%

17- السودان وجنوب السودان: 21.056

18- موريتانيا: 2.962 - 0.01%

19- جيبوتي: 1.014 - 0.00%

20- الصومال: 0.927 - 0.00%

21- جزر القمر: 0.206 - 0.00%

وكانت أرقام المتقدمين في الترتيب من دول شرق أوسطية على النحو التالي:

1 - إيران: 671.450 - 1.81%

2 - تركيا: 429.563 - 1.16%

3- إسرائيل: 66.916 - 0.18%