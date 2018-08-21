'الانتحاريون الأطفال'.. من ألبس فتيات الروضة 'الزي الجهادي'؟

دافع مسؤولون إندونيسيون عن مسيرة شاركت فيها فتيات روضة محجبات يرتدين ملابس سوداء تشبه ملابس مسلحي تنظيم داعش وحملن بنادق وهمية مصنوعة من الورق المقوى والخشب.

وأحدث الفيديو ضجة في إندونيسيا، التي شهدت واحدة من أسوأ الهجمات في تاريخها في أيار/مايو الماضي، عندما استخدم مسلحون أطفالا لشن تفجيرات في سورابايا، ثاني أكبر مدينة بالبلاد.

وقال ألفيان نوريزال، قائد شرطة مدينة بروبولينغو، لوكالة "أسوشيتد برس" إن الشرطة تحقق لمعرفة هوية الشخص الذي نشر الفيديو.​

​وذكرت الشرطة أنها ستعتقل الشخص الذي التقط الفيديو ونشره على فيسبوك.

المسيرة كانت ضمن آلاف المسيرات الأخرى التي جابت شوارع إندونيسيا الجمعة للاحتفال بذكرى الاستقلال.

وقال رئيس البرلمان الإندونيسي بامبانغ سويساتيو إن الفيديو يمثل "منظرا غير ملائم". وأضاف أن "أمر الأطفال بارتداء هذا الزي الأسود وحمل أسلحة وهمية يعطي انطباعا سلبيا ... أشياء كهذه تدمر أفكار الأطفال".