الانتخابات النصفية.. إقبال 'قياسي' من المصوتين

سجل أكثر من 800 ألف أميركي أسماءهم للتصويت في الانتخابات، خلال اليوم الوطني لتسجيل الناخبين الجدد الأسبوع الماضي.

ووصف مجلة تايم هذا الرقم بأنه "قياسي" مشيرة إلى أنه ضرب الرقم الذي سجل خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016، والذي بلغ حوالي 771 ألفا.

وجاءت عملية تسجيل الناخبين قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت تايم إن العدد الذي كان مستهدفا لتسجيل الناخبين في ذلك اليوم (25 أيلول/سبتمبر الماضي) كان 300 ألف شخص فقط.

وقال برايان ميلر، الذي يعمل لصالح منظمة معنية بتشجيع التسجيل في الانتخابات، إن البعض كان يتوقع ألا يزيد العدد عن 500 ألف على أقصى تقدير، لكن لم يتوقع أحد أن يصل إلى أكثر من 800 ألف.