الانتخابات النصفية.. مسنة توفيت بعد تصويتها لأول مرة

توفيت امرأة تبلغ من العمر 82 عاما صباح الإثنين، بعد أيام فقط من قيامها بالتصويت في الانتخابات الأميركية لأول مرة في حياتها.

وشاركت غريسي لو فيليبس (82 عاما) من ولاية تكساس في التصويت المبكر الذي انطلق الأسبوع الماضي، حسبما أفادت محطة "أن بي سي" الإخبارية.

وذهبت غريسي إلى مركز التصويت مع خزان أوكسجين محمول نتيجة معاناتها من الالتهاب الرئوي.

ولم تتمكن غريسي من التصويت في أي انتخابات جرت سابقا في الولايات المتحدة لأنها كانت "منشغلة بالعناية بأسرتها" وفقا للمحطة.

وتسمح قوانين بعض الولايات الأميركية للناخبين بالتصويت المبكر قبل موعد الانتخابات الفعلي لتسهيل عملية التصويت، ويختلف موعد بدئه في كل ولاية.