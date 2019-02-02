احتفاء عالمي بأسبوع الوئام بين الأديان

في رسالته التي وجهها الخميس إلى شعب الإمارات، قبل أيام من زياتها، عبّر البابا فرنسيس عن سروره لكتابة "صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان".

البابا فرنسيس الذي يزور الإمارات الأحد، بالموازاة مع فعاليات أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، قال في معرض حديثه المصور "سعيد لتمكني من زيارة بلدكم، كي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة حتى وإن كنا مختلفين".

يذكر أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، حدث سنوي يُحتفل به كل سنة، خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير ابتداء من عام 2011.

ويحتفل بهذا الحدث العالمي هذه السنة من الأول إلى السابع شباط/فبراير، وتتخلله نشاطات على مستوى جميع الدول.

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان العام 2010، وأشارت في قرارها إلى أن "التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان".

الجمعية العامة أكدت كذلك أن "الأسبوع العالمي للأديان وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم".

واعترافا منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس، تشجع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم.

وكان الفاتيكان أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن زيارة البابا للإمارات من أجل المشاركة في الحوار العالمي بين الأديان، موضحا أن البابا يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبو ظبي والكنيسة الكاثوليكية في الإمارات.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها "حبر أعظم" إلى شبه الجزيرة العربية، وهي تسبق ببضعة أسابيع زيارة البابا المقررة إلى المغرب حيث يعتزم مواصلة نسج العلاقات مع العالم الإسلامي.