لماذا رفض البابا تقبيل الزوار خاتمه؟

أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بابا الفاتيكان فرانسيس وهو يرفض كل من تقدم إليه لتقبيل خاتمه، خلال زيارته إحدى الكنائس في لوريتو الإيطالية.

المقطع أثار فضول كثيرين على المنصات الاجتماعية، وتساءل البعض عن السر وراء حرص البابا فرانسيس على عدم تقبيل أي من الزوار خاتمه.

وعلق ناشطون على الصور المتداولة بالقول "البابا فرانسيس حطم جميع الأرقام القياسية في سرعة سحب يده بعيدا عندما اصطفت حشود من الناس هذا الأسبوع لتقبيل خاتمه".

وفي إجابته على انشغال المتابعين، قال المتحدث باسم الفاتيكان اليساندرو جيسوتي الخميس إن "البابا فرانسيس كان قلقا بشأن النظافة، وهو كل ما في الأمر".

وتابع جيسوتي "كانت هناك أحكام مسبقة شديدة الصرامة، فمنهم من انتقد البابا واتهمه بعدم احترام الزوار، والأمر غير ذلك تماما".

ويعود تقليد تقبيل خاتم الأسقف أو البابا إلى قرون، كعلامة على الاحترام والطاعة.

جيسوتي أشار في هذا الصدد إلى أن فرانسيس سعيد للغاية بتلقي قبلة الخاتم، لكن في مجموعات صغيرة، حيث يتم احتواء انتشار الجراثيم، كما فعل الأربعاء عندما اصطف حوله جمع من الناس، انحنى عدة مرات حتى يتمكن الناس من الوصول إلى خاتمه" ثم تابع "لقد كان صبورا عليهم ومتواضعا أمامهم".

ومعروف عن البابا فرانسيس أنه يحتضن الأطفال بهدوء ويعطيهم الفرصة لتقبيله.