البابا يقترح 'الطب النفسي' للأطفال ذوي الميول المثلية

أوصى البابا فرنسيس في مؤتمر صحافي، باللجوء إلى الطب النفسي "عندما يلاحظ الآباء وجود ميول إلى المثلية لدى أبنائهم في سن الطفولة".

وكان البابا يرد على سؤال لصحافي عما يمكن أن يقوله للأهل الذين يلاحظون توجهات مثلية لدى أبنائهم.

وقال الحبر الأعظم: "أقول لهم أن يصلوا أولا، وألا يدينوا، وأن يحاوروا ويفهموا ويعطوا مكانة لابنهم أو ابنتهم".

وفي الوقت نفسه، رأى أن العمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقال: "عندما يظهر ذلك منذ الطفولة، هناك الكثير من الأمور التي يمكن فعلها عن طريق الطب النفسي لنرى كيف تسير الأمور".

وأضاف أن "الأمر مختلف عندما يظهر ذلك بعد سن العشرين". وتابع "لن أقول أبدا إن الصمت دواء. تجاهل ابن أو ابنة لديه ميول مثلية هو خطأ في رعاية الأب أو الأم".

وفي سياق متصل، رفض البابا فرنسيس التعليق على الاتهامات التي وجهها إليه السفير السابق للفاتيكان في واشنطن بالتستر على كاردينال أميركي اتهم "بسلوك لاأخلاقي".

وقال البابا للصحافيين على متن طائرة أقلته إلى روما في ختام رحلة استمرت يومين لإيرلندا "لن أنبس ببنت شفة بشأن هذا الأمر، أعتقد أن البيان يتحدث عن نفسه".

والبيان الذي تحدث عنه البابا هو رسالة مفتوحة نشرها في نهاية هذا الأسبوع السفير البابوي السابق في واشنطن، اتهم فيها البابا بأنه ألغى عقوبات فرضها سلفه البابا بنديكتوس على الكاردينال ماكاريك، وقال إنه تستر على إفادات لأفراد من داخل الكنيسة يؤكدون فيها أن الكاردينال اعتدى جنسيا على رجال كنيسة وكهنة شبان.

وأكد المونسنيور فيغانو (77 عاما) الذي كان قاصدا رسوليا في واشنطن بين 2011 و2016، أن "الفساد بلغ قمة هرم الكنيسة" وذهب إلى حد المطالبة باستقالة البابا.

وأضاف البابا في تصريحه للصحافيين "اقرأوا البيان بعناية وأحكموا عليه بأنفسكم".

وأضاف "لديكم القدرة الصحافية الكافية للتوصل إلى استنتاجات، هذا عمل ثقة، عندما يمر بعض الوقت وتكون لديكم الاستنتاجات عندها ربما أتكلم عنه ولكن أود من نضجكم المهني أن يقوم بهذا العمل".

والرسالة الواقعة في 11 صفحة نشرت في وقت واحد السبت في عدد كبير من المنشورات الكاثوليكية الأميركية، التقليدية أو المحافظة جدا، وفي صحيفة يمينية إيطالية.

ويؤكد فيغانو أن البابا السابق بنديكتوس السادس عشر فرض عقوبات قانونية على الكاردينال ماكاريك في أواخر العقد الفائت.

وتعين على ماكاريك مغادرة المدرسة الدينية التي كان يقيم فيها وتجنب أي اتصال بالناس والانصراف إلى حياة توبة.

من جهة أخرى، أكد البابا في ختام زيارته لإيرلندا التي هيمنت عليها قضية الاعتداءات الجنسية لرجال دين كاثوليك على أطفال، أنه شعر "بألم كبير" عندما تحدث السبت مع ثمانية من ضحايا هذه الاعتداءات.