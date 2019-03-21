الباغوز: قسد تمشط الخنادق والأنفاق

تواصل قوات سوريا الديمقراطية عمليات تمشيط الباغوز بحثا عن فُلول داعش، فيما يستمر خروج المدنييّن من الباغوز.

وقال المرصد السوري لحقوقِ الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تجري عمليات تمشيط في المنطقة والخنادق والأنفاق التي حفرها التنظيم، للتأكد من خُلوّها بالكامل من مُسلّحيه.

كما أفاد المرصد بأن نحو 1500 شخص خرجوا من آخر جيب للتنظيم، بينهم المئات من مسلحي التنظيم ممن استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز عن الصليب الأحمر قوله إن 12 شخصا من النازحين من الباغوز فقدوا أرواحهم ليلا وهم في الطريق إلى مخيم الهول الذي أقامته قوات سوريا الديمقراطية لإيوائهم.

وأوضح الصليب الأحمر أن أعداد النازحين جراء العمليات ضد تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي ارتفعت إلى 72 ألفا، أربعون ألفا منهم من الأطفال.

وأضاف الصليب الأحمر أن المخيم على الحدود مع العراق بات يكتظ بالنازحين بشكل فاقم الأوضاع الإنسانية سوءا، محذرا من أن المزيد قد يفقدون أرواحهم خاصة الأطفال، جراء النقص الحاد بالمواد الأساسية والخدمات الطبية.