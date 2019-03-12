الباغوز.. كاميرا 'الحرة' داخل نقطة مراقبة

لليوم الثالث على التوالي تهاجم قوات سوريا الديمقراطية معاقل مسلحي داعش في قرية باغوز تحتاني وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لخروج عائلات مسلحي التنظيم.

وتتقدم القوات المدعومة من التحالف الدولي في أطراف القرية من ثلاثة محاور بعد انهيار دفاعات التنظيم الأمامية.

وبات مقاتلو داعش محاصرين في جيب صغير.

ومنذ بدء الهجوم على قرية باغوز تحتاني في الـ10 من فبراير/شباط الماضي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تثبيت ما لا يقل عن 70 نقطة للاستطلاع والمراقبة داخل القرية.

وتم تحرير منطقة المزارع الشرقية من سيطرة مقاتلي التنظيم.

وتتقدم القوات المهاجمة بحذرٍ داخل قرية باغوز تحتاني حفاظا على حياة المئات من الأطفال والنساء من عائلات مسلحي التنظيم ممن تبقوا داخل هذا المخيم.

ويؤكد مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بأنهم يقومون بتوفير ممرات آمنة للراغبين بالاستسلام، وبأن المعركة باتت قاب قوسين أو أدنى من نهايتها.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد أبطأت من تقدمها في القرية خوفا على حياة المدنيين.