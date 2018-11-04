الباقورة والغمر.. إسرائيل تطلب عقد مشاورات

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد أنها تلقت طلبا رسميا من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار المملكة استعادة أراضي الباقورة والغمر، التي كان لإسرائيل حق التصرف بها بموجب اتفاق معاهدة سلام.

وقالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن "الملك عبدالله الثاني قرر إنهاء العمل بالاتفاق مع نهاية مدته القانونية بحلول تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل".

غنيمات: الأردن تلقى طلباً رسمياً من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورةhttps://t.co/zpWxIymXPO#الأردن pic.twitter.com/O9B23ZBaCZ — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) November 4, 2018

وأضافت الوزيرة، وهي أيضا المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن "سينفذ التزامه بالدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل".

وبحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها في استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم، أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البلاد وتبلغ مساحتها حوالى أربعة كيلومترات مربعة.