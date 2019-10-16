الباقورة والغمر.. الأردن ينفي التجديد لإسرائيل

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة الأردن على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر بحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم الخارجية سفيان القضاة.

وأشار القضاة إلى أن قرار المملكة الذي اتخذ في شهر أكتوبر عام ٢٠١٨ بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10 نوفمبر حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعلن سابقا أن بلاده أبلغت إسرائيل بأنّها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حقّ التصرف بها لمدّة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بينهما عام 1994.

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقول إنّه يريد التفاوض مع الأردن حول المسألة لإبقاء الوضع الحالي كما هو.