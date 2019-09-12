الباهاما.. 2500 شخص في عداد المفقودين

لا يزال حوالي 2500 شخص في عداد المفقودين في جزر الباهاما بعد أكثر من أسبوع على مرور الإعصار "دوريان" الذي خلف 50 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنته أجهزة الطوارىء هناك الأربعاء.

وقال كارل سميث ممثل وكالة الحالات الطارئة: "حتى الساعة، لا يزال نحو 2500 شخص مدرجين على السجل الحكومي للأشخاص المفقودين".

وأوضح المسؤول أن هذه اللائحة "لم تقارن بعد بسجلات الحكومة حول الأشخاص الذين وضعوا في ملاجىء أو تم إجلاؤهم"، ما يعني أنها قد تنخفض.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار، في ما تقوم طواقم الإنقاذ بالبحث عن ناجين.

وكانت جزر الباهاما الأكثر تضررا من إعصار "دوريان"، عندما كان من الفئة الخامسة وتسبب في رياح قوية وسقوط أمطار كثيفة على مدار يومين في الجزر.