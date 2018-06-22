البحث من دون كلمات.. خدمة جديدة لدى مايكروسوفت

أطلقت شركة Microsoft خدمة جديدة لـ "البحث بالصورة" تتيح للمستخدمين التقاط صورة ما بهاتفهم واستخدامها للبحث عن معلومات تتعلق بالأشياء الموجودة فيها.

تبدو هذه الميزة مشابهة إلى حد كبير ومنافسة لخدمة Google Lens.

يتوفر البحث المرئي الجديد في مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيق محرك البحث Bing ولونشر وإيدج على نظامي iOS وأندرويد.

وبعد التقاط الصورة، يقوم التطبيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي بإعطائك تفاصيل وخيارات البحث التي توافق الصورة الملتقطة.

ويمكنك استخدام الخدمة الجديدة للبحث عن أشياء مثل سلالات الكلاب والمعالم الشهيرة والسلع وحتى الملابس.

يقول المسؤول في مايكروسوفت فينس ليونغ: "في بعض الأحيان، يكاد من المستحيل وصف ما تريد البحث عنه بالكلمات".

مع ذلك، تظل الخدمة الجديدة بحاجة الى تحسينات تسهل استخدامها كما هو الحال مع الكلمات وعناوين الـ URL.

تجدر الإشاره إلى أن مستخدمي نظام التشغيل iOS سيحصلون على الخدمة الجديدة من خلال تحميل تطبيق إيدج، كون شركة آبل لا توفر تطبيق لونشر ضمن منصتها.