البحرية الأميركية تضبط أسلحة بقارب في خليج عدن

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن قوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.

وأضاف المسؤول في تصريحات الأربعاء أن طاقم المدمرة جيسون دونام ( USS Jason Dunham) اعتلى الثلاثاء القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام، مشيرا إلى أنه وجهة القارب لا تزال قيد التحقيق.

وخليج عدن واحد من أكثر ممرات الشحن نشاطا في العالم ويربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط باليمن من جهة الشمال والصومال بالجنوب وبحرب العرب من جهة الشرق.

وذكر المسؤول أن البحرية الأميركية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى وشمل ذلك ضبط مخدرات في قوارب بالمنطقة.