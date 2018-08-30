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البحرية الأميركية تضبط أسلحة بقارب في خليج عدن

جانب من المدمرة USS Jason Dunham

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن قوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.

وأضاف المسؤول في تصريحات الأربعاء أن طاقم المدمرة جيسون دونام ( USS Jason Dunham) اعتلى الثلاثاء القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام، مشيرا إلى أنه وجهة القارب لا تزال قيد التحقيق.

وخليج عدن واحد من أكثر ممرات الشحن نشاطا في العالم ويربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط باليمن من جهة الشمال والصومال بالجنوب وبحرب العرب من جهة الشرق.

وذكر المسؤول أن البحرية الأميركية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى وشمل ذلك ضبط مخدرات في قوارب بالمنطقة.

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