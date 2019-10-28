البحرية الليبية تنقذ 53 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي

أنقذت البحرية الليبية 53 مهاجرا غير شرعي كانوا على قارب مطاطي قبالة سواحل غرب ليبيا.

وقال أيوب قاسم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية لـ"قناة الحرة" الاثنين إن عملية الإنقاذ تمت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة.

وأضاف أن البحرية الليبية أرسلت أطقمها في مهمة بحث وإنقاذ عقب ورود البلاغ.

وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ جرت الأحد حيث تم إنقاذ ركاب القارب المطاطي بينهم 14 امرأة على بعد 75 كيلومترا شمال غرب منطقة أبو كماش غرب ليبيا، مبينا أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وبين قاسم أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة ميناء طرابلس التابعة لحرس السواحل، حيث وصلوا مساء الأحد وقدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية ثم جرى تسليمهم في وقت متأخر الأحد إلى مركز إيواء جنزور التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويستخدم المهاجرون غير الشرعيين السواحل الليبية للوصول إلى الدول الأوروبية التي يطمحون إلى اللجوء إليها، حيث تعاني ليبيا من حرب أهلية تجعل من القبضة الأمنية على المنافذ البحرية ضعيفة، ما يمنح عصابات تهريب البشر مجالا للنشاط هناك.

وسجلت منظمات إنسانية دولية انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات اتجار للبشر على الأراضي الليبية حيث يتعرض المهاجرون للتعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات والمعاملة الإنسانية القاسية.