إنقاذ 94 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت دورية تابعة لقوات البحرية الليبية 94 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي شارف على الغرق قبالة سواحل غرب ليبيا، حسب ما كشفه أيوب قاسم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية لقناة الحرة.

وقال قاسم إن من بين المهاجرين نساء و 4 أطفال وهم من جنسيات إفريقية مختلفة، مضيفا أن عملية الإنقاذ تمت قبالة معسكر تاجوراء البحري شرقي العاصمة الليبية طرابلس، حيث تم جر القارب إلى مقر معسكر تاجوراء البحري وقدمت المساعدات للمهاجرين.

وأوضح قاسم أن البحرية خاطبت الجهات المختصة لاستلام المهاجرين، مبينا أنه سيتم إطلاق سراح جميع المهاجرين في حال عدم تجاوب الجهات المختصة باحتجاز المهاجرين، وهو ما جرى عدة مرات خلال عمليات الإنقاذ السابقة.

ووفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة في يونيو من 2019، فإن هناك أكثر من 655 ألف مهاجر من أكثر من ثلاثة عشر بلدا في ليبيا، ويقبع حوالي 6,000 منهم في مراكز الاحتجاز.