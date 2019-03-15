أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الكاتبة البحرينية خولة مطر نائبة لمبعوثه الخاص لسوريا، خلفا للمصري رمزي عز الدين رمزي.

وتتمتع خولة مطر بمعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة.

وقبل أن يتم اختيارها للمنصب، تولت مطر مناصب منها نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت.

وارتباطا بمنصبها الجديد، فقد عملت خولة مطر مديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وبدأت خولة مطر حياتها العملية صحافية وكانت أول امرأة بحرينية تترأس تحرير صحيفة يومية وعملت في عدد من وسائل الإعلام الدولية، وتكتب مقالات لجريدة الشروق المصرية.

وتحمل خولة مطر شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من جامعة درم بالمملكة المتحدة.

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