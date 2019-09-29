البحرين: الحرس الثوري الإيراني يمتلك "سجلا مسيئا مليئا بالانتهاكات"

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إن النظام الإيراني متمثلا بالحرس الثوري يمتلك "سجلا مسيئا مليئا بالانتهاكات للمواثيق والقرارات الدولية، سواء عن طريق تأسيس الميلشيات الإرهابية ودعمها، أو محاولاته المتواصلة لإثارة الفوضى والفتنة، والتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين."

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها معالي الشيخ وزير الخارجية البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ 74، المنعقدة السبت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن "تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، والتي تتواجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية وغيرها، تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وحمل وزير الخارجية، إيران مسؤولية "الاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع" باستهداف منشأتي النفط التابعتين لأرامكو السعودية في منتصف سبتمبر الحالي.