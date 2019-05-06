البحرين.. تأييد أحكام بالإعدام والسجن وسحب الجنسية

أيدت محكمة التمييز في البحرين الاثنين حكما بالإعدام بحق شخصين وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات آخرين دينوا بعدة تهم بينها تشكيل "جماعة إرهابية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة أيدت أيضا إسقاط الجنسية عن 47 شخصا، وأحكاما بالسجن المؤبد بحق 19 مدانا، والسجن لفترات تتراوح بين 5 و15 عاما لـ37 آخرين.

والتهم التي قامت عليها القضية تتضمن "تشكيل جماعة إرهابية (...) والتدرب على استعمال الأسلحة (...) والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات".

وذكرت أنه تم تأسيس هذه "الجماعة الإرهابية" والانضمام إليها "في إيران والعراق".

ويأتي قرار محكمة التمييز بعد أن ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشهر الماضي أحكاما بإسقاط جنسية 551 شخصا.

ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.

وفي قضية منفصلة، أيدت المحكمة أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 19 شيعيا اتهموا بالتجسس لصالح إيران والتآمر لتغيير نظام الحكم، بحسب بيان.

وأكد البيان أن المحكمة أيدت أحكاما بالسجن المؤبد بحق ثمانية متهمين، والسجن لـ 15 عاما بحق تسعة أشخاص، والسجن لـ 10 سنوات لشخصين آخرين، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن 15 منهم.

وبحسب البيان فإن المتهمين دينوا بتسريب معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني وقيادات من حزب الله اللبناني و"تلقي الدعم المالي والفني" من هذين الطرفين.

وكانت البحرين التي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا لاضطرابات متقطعة منذ قمع احتجاجات العام 2011.

وتنفي السلطات ممارسة أي تمييز مؤكدة مواجهتها جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.

منذ عام 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسجن المئات منهم أو تم تجريدهم من جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية "الوفاق"، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية "وعد".