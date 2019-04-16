البحرين تجرد 138 شخصا من الجنسية

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق في تاريخ البلاد، إذ حكمت على 69 شخصا بالسجن المؤبد وجردت 138 متهما في قضايا متعلقة بالإرهاب من جنسيتهم.

وقال مكتب النائب العام الثلاثاء إن 70 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن ما بين ثلاث إلى 10 سنوات. وتم تغريم نحو 100 مشتبه به نحو 265 ألف دولار لكل منهم.

ويمكن للمتهمين، الذين بينهم 109 رهن الاحتجاز و60 حوكموا غيابيا، الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم.

وتتضمن الاتهامات في القضية تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين بمساعدة من إيران وشن هجمات إرهابية والتدريب باستخدام أسلحة ومتفجرات.

العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر الثلاثاء "يسخر من العدالة" و"يوضح كيف تعتمد سلطات البحرين بشكل متزايد على سحب الجنسية كأداة للقمع".

وأضافت المنظمة أن 167 شخصا أدينوا في محاكمة جماعية أجريت مؤخرا في شباط/فبراير، بشكل أساسي لمشاركتهم في اعتصام غير عنيف.

وفي أيار/مايو من العام الماضي، تم تجريد 115 شخصا من جنسيتهم بعد محاكمة واحدة مع تأييد الأحكام الصادرة في الاستئناف.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" الموجود في أوروبا إن الحكم الأخير يرفع عدد الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم من عام 2012 إلى 990 شخصا.

ويقول منتقدو حكومة المنامة إن السلطات البحرينية تستخدم بشكل متزايد قانونا يسمح للحكومة بسحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتهمين بأنشطة مرتبطة بالإرهاب لاستهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشنت البحرين حملة على المعارضة بعد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 قادها في الغالب الشيعة في الدولة التي تحكمها أقلية سنية. وقمعت السلطات البحرينية تلك الاحتجاجات بمساعدة دول خليجية عربية أخرى.​

وتتهم السلطات البحرينية معارضين لها بالتعاون مع النظام الإيراني.