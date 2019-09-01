البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع مواطنيها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأعادت الوزارة السبب إلى ما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت الخارجية البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى لبنان، منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم.

يأتي ذلك بعد تصعيد شهده جنوب لبنان حيث قصف الجيش الإسرائيلي القرى الحدودية ردا على قذائف أطلقها حزب الله اللبناني على مواقع شمال إسرائيل.

وانتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة هجوم حزب الله الأحد على اسرائيل، متهما الدولة اللبنانية بـ"التفرج" على التصعيد على حدودها.

وكتب الوزير البحريني في تغريدة على تويتر "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وأعلن حزب الله الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، لن إسرائيل أكدت أن الحزب لم يحقق هدفه، وأن الهجوم لم يخلف إصابات.