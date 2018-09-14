البحرين تنشر صور إيرانيين 'دخلوا البلاد بوثائق مزورة'

نشرت وزارة الداخلية البحرينية الجمعة صورا لهويات قالت إنها لإيرانيين كانت قد أعلنت اعتقالهم مؤخرا بعد دخولهم البلاد بوثائق مزورة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي القبض على 14 إيرانيا، بعد أن دخلوا البحرين "بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة".

ونشرت الوزارة صور بعضهم الجمعة في حسابها على تويتر:

وأكدت أن بيانها السابق "موثق بالأدلة المادية والأوراق الثبوتية"، وذلك ردا منها على اتهامات طهران للمنامة بعدم صحة الرواية.

وأكدت التحريات الأمنية أن المقبوض عليهم يحملون الجنسية الإيرانية واشتروا جوازات السفر الآسيوية بغرض دخول المملكة، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية. وأحالت السلطات المتهمين إلى النيابة العامة.