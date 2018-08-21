البحرين توقف إصدار تأشيرات للقطريين

أعلنت البحرين الثلاثاء إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين مع استثناء فئتين منهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بالقرارات المتصلة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين ... وزارة الداخلية: إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين | وكالة أنباء البحرين https://t.co/zkKJwLCxaL — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) August 21, 2018

وأوضحت الوكالة أن القرار يستثني الطلبة القطريين الذين يدرسون في المملكة وكذلك القطريين الذين يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017، بعد أن اتهمت الدوحة بتمويل الجماعات الإرهابية، وهي اتهامات ترفضها قطر.