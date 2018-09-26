البحرين.. توقيف 15 شخصا بتهمة "إثارة الفوضى" في عاشوراء

أعلنت شرطة البحرين توقيف 15 شخصا بتهمة إقامة "علاقات" مع إيران وارتكاب "أعمال تخريب" خلال ذكرى عاشوراء الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان فجر الأربعاء إن "أعمال البحث والتحري أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران".

وأضافت أن المعتقلين ينتمون إلى "تنظيم 14 فبراير الإرهابي"، في إشارة إلى حركة الاحتجاج الشعبية التي بدأت في البلاد قبل سبع سنوات.

وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت الثلاثاء إحالة 169 مواطنا من الشيعة للمحاكمة بتهمة تأسيس "جماعة إرهابية بما يُسمى حزب الله البحريني".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتنفي سلطات البحرين ممارسة أي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام إيران بتأسيس "خلايا إرهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الأمر الذي تنفيه طهران.