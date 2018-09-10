تبحث عن عمل خارج بلدك؟ البحرين الأفضل

هذه نتيجة توصل إليها مسح أجرته منظمة "إنترنيشنز"/(Internations) أن البحرين تعتبر الأفضل على مستوى العالم للمغتربين للعام الثاني على التوالي.

​وأفاد المسح الذي شارك فيه أكثر من 18 ألف شخص من 178 جنسية يعيشون في 187 دولة، بأن البحرين تشعر المغتربين بالراحة وكأنهم في وطنهم.

​وتضم المعايير التي اعتمدت عليها المنظمة التي مقرها في ميونخ: سهولة الانتقال، ظروف العمل، الحياة العائلية، توفر التمويل، جودة الحياة.

البحرين

وفي النتائج التي توصلت لها فإن البحرين حازت على المرتبة الأولى لعاملين متتاليين، حيث يشعر المغترب وكأنه يعيش في بلده من ناحية، وشعور عال بالرضى في العمل من ناحية أخرى.

وتعتبر البحرين من أفضل الأماكن للرجال والنساء على حد سواء، ورغم إشارة المستجيبين للمسح إلى وجود صعوبات أحيانا على صعيد التواصل، إلا أن طبيعة التعامل الودية مع الذين يعيشون في هذا البلد يجعلهم يتخطون هذه العقبة.

تايوان