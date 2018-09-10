تبحث عن عمل خارج بلدك؟ البحرين الأفضل

هل ترغب بالعمل خارج بلدك بحثا عن الراحة والشعور بالاستقرار؟، البحرين هي الوجهة لأفضل للمغتربين.
هذه نتيجة توصل إليها مسح أجرته منظمة "إنترنيشنز"/(Internations) أن البحرين تعتبر الأفضل على مستوى العالم للمغتربين للعام الثاني على التوالي.
وأفاد المسح الذي شارك فيه أكثر من 18 ألف شخص من 178 جنسية يعيشون في 187 دولة، بأن البحرين تشعر المغتربين بالراحة وكأنهم في وطنهم.
وتضم المعايير التي اعتمدت عليها المنظمة التي مقرها في ميونخ: سهولة الانتقال، ظروف العمل، الحياة العائلية، توفر التمويل، جودة الحياة.
البحرين
وفي النتائج التي توصلت لها فإن البحرين حازت على المرتبة الأولى لعاملين متتاليين، حيث يشعر المغترب وكأنه يعيش في بلده من ناحية، وشعور عال بالرضى في العمل من ناحية أخرى.
وتعتبر البحرين من أفضل الأماكن للرجال والنساء على حد سواء، ورغم إشارة المستجيبين للمسح إلى وجود صعوبات أحيانا على صعيد التواصل، إلا أن طبيعة التعامل الودية مع الذين يعيشون في هذا البلد يجعلهم يتخطون هذه العقبة.
تايوان
وحلت تايوان ثانية في المسح، إذ يرى المغتربون أنها مستوى جودة الحياة جيد جدا، كما حازت على الرضا من جانب الأمن الوظيفي والخدمات الصحية وشبكة النقل العامة.
ويقضى المغتربون ما معدله أقل من 40 ساعة في العمل أسبوعيا، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 44 ساعة أسبوعيا.
الإكوادور
وجاءت الإكوادور في المرتبة الثالثة بالمسح، والتي كانت في المرتبة 25 في العام الماضي.
ويشعر المغتربون العاملون في الإكوادور بالرضى فيما يتعلق بالحلول المالية المعتمدة على التقنية التي تتوفر لهم، والتي تترافق مع سهولة الاندماج هناك.
كما يشعر الموظفون هناك بالأمان والمسار الوظيفي لهم.
الكويت السعودية الأسوأ
ومن ناحية الدول الأسواء للمغتربين، فقد جاءت كل من: الكويت، السعودية، مصر في قائمة أقل 10 دول تجذب المغتربين.
وجاءت هذه الدول في ذيل القائمة لما يراه المغتربون فيها من: جودة حياة متدنية، وعدم سهولة الانتقال لها، وعدم الرضى العام عن الحياة في هذه الدول، وصعوبة الحلول المالية المتاحة لهم، وعدم كفاية الدخل لعيش المغترب فيها.
المصدر: "إنترنيشنز"/(Internations)