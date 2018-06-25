البحرين.. السجن لامرأة ورجل أدينا بـ'الترويج لتغيير النظام'

قضت محكمة بحرينية الاثنين بسجن امرأة ورجل ثلاث سنوات بعد إدانتهما بتهمة الترويج "لتغيير النظام" عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس النيابة العامة في البحرين عيسى الرويعي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن "المرأة المدانة كانت تقوم بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقالات وفيديوهات تتضمن الترويج لأعمال إرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم".

وأضاف الرويعي أن "المتهم الثاني فهو رجل ثبت بأنه يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولم يكشف البيان عن أسماء المتهمين، لكن مركز البحرين للحقوق والديموقراطية قال إن المتهمة هي الناشطة السياسية نجاح أحمد يوسف، مشيرا إلى أنها معتقلة منذ نيسان/أبريل 2017.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين إلى القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكام بالسجن وسحبت الجنسية البحرينية من معظمهم لدعوتهم إلى تغيير نظام الحكم.