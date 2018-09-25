البحرين.. محاكمة 170 بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

أحيل 169 شخصا إلى المحكمة في البحرين بتهمة تأسيس "جماعة إرهابية" تحت مسمى حزب الله البحريني، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي في بيان إن النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد الفراغ من تحقيقاتها في الواقعة وإسناد عدد من التهم لهم من بينها "تأسيس جماعة إرهابية والشروع في القتل وحيازة متفجرات وأسلحة بغير ترخيص".

نيابة الجرائم الإرهابية تنتهي من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى (حزب الله) البحريني https://t.co/0mLbEnsuAm — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 25, 2018

وحدد الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر لنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في الدعوى وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وتشمل التهم وفق الوكالة "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية".



ومن التهم أيضا "نقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".

وتتهم البحرين إيران بدعم "التيارات البحرينية الإرهابية" وتوحيد عناصرها بهدف زعزعة الاستقرار في المملكة والمنطقة.