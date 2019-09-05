البحرين والعراق يتعادلان في تصفيات كأس آسيا

تعادل منتخبا البحرين والعراق الخميس بهدف واحد لكل منهما في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأقيمت المباراة على ملعب البحرين الوطني بالرفاع، في ثاني مواجهة بينهما خلال ثلاثة أسابيع، بعد الأولى في نهائي بطولة غرب آسيا في أغسطس الماضي في كربلاء عندما توج البحرين باللقب بفوزه بهدف وحيد.

وتستمر منافسات التصفيات الآسيوية حتى التاسع من يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبا تم توزيعها على ثماني مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا) إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائي من تصفيات المونديال.