"هذا يوم حزين... إنهاء عملياتنا على متن السفينة أكواريوس سيعني مزيدا من الموت في البحر، موت يمكن تجنبه ولا يراه أحد"، هذا ما قالته مديرة منظمة "أطباء بلا حدود" نيلكه ماندر بعد قرار المنظمة نهاية عمل السفينة أكواريوس، آخر سفينة مخصصة لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، بسبب "مضايقات من إيطاليا ودول أخرى". وبدأت أكواريوس عملها في شباط/ فبراير 2016، وأنقذت نحو 30 ألف شخص في مياه دولية قبالة سواحل ليبيا ومالطا وإيطاليا.

وترسو السفينة في مرسيليا منذ الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن نقلت 58 مهاجرا في آخر مهمة نفذتها. ولقي 15 مهاجرا حتفهم الثلاثاء الماضي بعدما ظلوا في البحر 12 يوما من دون طعام أو ماء في قارب قبالة الساحل الليبي، كان على متنه 25 مهاجرا.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن قرار إيقاف عمل السفينة جاء نتيجة "حملة تشويه وتشهير وتعطيل مستمرة" استهدفتها، واستهدفت جمعية (أس. أو. أس ميديترينيان) من جانب الحكومة الإيطالية وبتأييد من دول أوروبية أخرى.

ونفت المنظمة اتهامات وجهت للمنظمة مؤخرا بتهريب نفايات والضلوع في أنشطة مخالفة للقانون، ووصفها بأنها "تدعو للسخرية".

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد أغلق موانئ بلاده مرارا أمام السفينة أكواريوس ما اضطرها للإبحار أياما وعلى متنها عشرات المهاجرين بحثا عن ميناء بلد آخر يسمح باستقبالهم. واتهم سالفيني سفن الإنقاذ مثل أكوارياس بـ"تشجيع الناس على ركوب البحر باتجاه أوروبا".