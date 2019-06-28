البرازيل تتأهل لنصف نهائي كوبا أميركا

تأهل منتخب البرازيل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا أميركا 2019 المقامة على أرضه، بفوزه على نظيره البارغوياني بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في بورتو أليغري الخميس.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي لعدم اعتماد الوقت الإضافي في المسابقة القارية الجنوبية.

وشهدت المباراة طرد اللاعب البارغوياني فابيان بالبوينا في الدقيقة 58 إثر عرقلته مهاجم البرازيل روبرتو فيرمينو.

ولم ينجح منتخب البرازيل في الاستفادة من النقص العددي لمنافسه، ومن التغييرات التي أجراها المدرب تيتي عبر إشراكه الجناح ويليان ولاعب الوسط لوكاس باكيتا لتنشيط الهجوم.

وسواجه منتخب البرازيل الثلاثاء في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا في ريو دي جانيرو التي تقام الجمعة.