البرازيل ترسل جيشها إلى حدود فنزويلا

أمر الرئيس البرازيلي ميشال تامر نشر القوات المسلحة "لضمان الأمن" على الحدود مع فنزويلا التي تشهد تدفقا للمهاجرين منذ أشهر.

وأمر تامر في المرسوم "بإرسال القوات المسلحة لحفظ القانون والنظام في ولاية رورايما" لمدة أسبوعين "من أجل ضمان أمن المواطنين البرازيليين وكذلك المهاجرين الفنزويليين الذين يفرون من بلدهم".

وكانت الحكومة البرازيلية قد أمرت قبل 10 أيام بإرسال قوة من 120 عنصرا إلى الحدود مع فنزويلا بعد صدامات بين سكان ومهاجرين.

ويومها دمر العشرات من السكان مخيمات عشوائية كان اللاجئون قد أقاموها وأحرقوا أغراضهم.

وأطلقت عيارات نارية وأغلقت المحلات التجارية بينما تبعثرت في الشوارع مختلف قطع الحطام.

ويهرب عشرات آلاف الفنزويليين من بلدهم إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم الهائل الذي تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأنه سيبلغ مليونا في المئة في 2018.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم ويؤمن لها قطاعها النفطي 96 في المئة من عائداتها.